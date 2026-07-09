Дрони атакували нафтобази в двох областях РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214902-drony-atakuvaly-naftobazy-v-dvoh-oblastyah-rf-foto.html

Ракурс

Безпілотники атакували об'єкти паливної інфраструктури в двох областях Росії.

У ніч на четвер, 9 липня, було завдано ударів по нафтобазах у Твері та місті Михайловськ Ставропольського краю. У мережі опублікували фото пожеж, а очевидці чули вибухи на об'єктах російської нафтової промисловості. Про це повідомили OSINT-канали та моніторингові Telegram-канали.

Зазначається, що в Ставропольському краї під ударом БпЛА перебувала нафтобаза «Лукойл-Югнефтепродукт» — ключове дочірнє підприємство ПАТ «ЛУКОЙЛ», яке займається роздрібним та дрібнооптовим збутом нафтопродуктів.

А в російській Твері зазнала обстрілу нафтобаза «Тверьнефтепродукт» — великий об'єкт паливної інфраструктури, який займається оптово-роздрібною реалізацією нафтопродуктів та постачанням палива мережам АЗС у Тверській області.

Нагадаємо, 8 липня дрони Служби безпеки України уразили нафтоперекачувальну станцію у російському Башкортостані, що розташована за 1 тис. 500 км від українського кордону. Станція «Черкаси» є одним із ключових об'єктів системи «Транснефть — Урал» і забезпечує приймання, накопичення, зберігання та перекачування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів.