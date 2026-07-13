ЗСУ провели унікальну операцію на Кінбурнській косі. Фото:

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Унікальна операція на Кінбурнській косі була здійснена Збройними силами України.

Військові доставили і висадили наземний роботизований комплекс (НРК) на окупований берег Кінбурнської коси в Миколаївській області. Операцію провели під керівництвом командира 123-ї окремої бригади територіальної оборони полковника Олега Макухи та командира 1-го батальйону безпілотних систем 123 ОБр ТрО майора Дениса Гіпіка. Про це 123-я окрема бригада тероборони повідомила у Facebook.

Перша відома нам бойова місія такого формату у світі: наземний роботизований комплекс було доставлено до ворожого берега за допомогою безпілотної морської платформи, висаджено на окуповану землю рідного краю та застосовано для виконання бойового завдання, — заявили військові.

У бригаді наголосили, що це новий підхід до ведення бойових дій. Тепер ризик замість людини бере на себе машина.

Безпілотний пліт із роботизованим комплексом дав змогу доставити техніку туди, де кожен метр берега небезпечний, а ризик для людини надто високий.

Нагадаємо, німецькі компанії DEUTZ і ARX Robotics упродовж двох тижнів запустять в Ульмі промислове серійне виробництво безпілотних наземних систем Gereon. Перші системи планують передати Силам оборони України наприкінці літа.