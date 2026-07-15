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Ракурс
Наслідки удару російського дрона в Краматорську, фото: Нацполіція

Рашисти вдарили FPV-дроном на оптоволокні по цивільному авто у Краматорську — шестеро поранених (ВІДЕО)

15 лип 2026, 21:37
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Російські загарбники сьогодні, 15 липня, о 10.15 вдарили FPV-дроном на оптоволокні у припарковане цивільне авто у Краматорську на Донеччині.

В результаті поранено шістьох людей, пошкоджено продуктовий магазин та дві легкові автівки. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Внаслідок атаки поранено шістьох людей — від 42 до 69 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, опіки, — розповіли у відомстві.

Поліція також опублікувала відео, котре показує, як поліцейські парамедики рятували поранених після влучання дрона в автомобіль.

Джерело: Ракурс


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