Російський дрон атакував Херсон, є загибла та шестеро поранених. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Херсону.

У п’ятницю, 17 липня, близько 9.30 окупанти з безпілотника атакували Дніпровський район. Внаслідок обстрілу загинула жінка 70 років. Також травми дістали шестеро осіб. Про це Херсонська міська військова адміністрація 17 липня повідомили у Facebook.

Довелося госпіталізувати 48-річного та 61-річного чоловіків, а також жінок 71, 75, 85 і 73 років. Всі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, російські окупанти атакували з безпілотника житловий будинок у центрі Херсона. Внаслідок удару поранення дістав 59-річний чоловік, який у момент атаки перебував на балконі своєї квартири. Також у важкому стані госпіталізували 70-річну херсонку.