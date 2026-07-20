Рашисти за добу втратили 1 тис. 600 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 430 тис. 530 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 600 осіб. Про це сьогодні, 20 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 158 танків;

24 тис. 971 бойову броньовану машину;

46 тис. 343 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 953 одиниці РСЗВ;

1 тис. 511 одиниць засобів ППО;

438 літаків;

354 гелікоптери;

1 тис. 965 наземних робототехнічних комплексів;

418 тис. 425 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 933 крилаті ракети;

34 кораблі/катери;

два підводні човни;

122 тис. 894 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 433 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 76 авіаударів, скинувши 222 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 тис. 761 дрон-камікадзе та здійснив 3 тис. 116 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 33 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили дев’ять районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління БпЛА, одну гармату, два склади МТЗ та один інший важливий об'єкт противника.