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Ліквідація масштабної пожежі на Київщині, фото: ДСНС
На Київщині завершили ліквідацію масштабної пожежі після російського обстрілу 19 липня (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215096-na-kyyivschyni-zavershyly-likvidaciu-masshtabnoyi-pojeji-pislya-rosiyskogo-obstrilu-19-lypnya-foto.htmlРакурс
На Київщині завершили ліквідацію масштабної пожежі, що виникла внаслідок російської атаки в ніч на 19 липня.
Про це сьогодні, 20 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Полум’я охопило дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тис. кв. м:
- роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу і потребували залучення значних сил та засобів — на місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіація та роботизована техніка;
- пожежу вдалося повністю ліквідувати. Наразі триває розбір та проливання конструкцій будівлі.