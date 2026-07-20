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Ліквідація масштабної пожежі на Київщині, фото: ДСНС

На Київщині завершили ліквідацію масштабної пожежі після російського обстрілу 19 липня (ФОТО)

20 лип 2026, 10:47
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На Київщині завершили ліквідацію масштабної пожежі, що виникла внаслідок російської атаки в ніч на 19 липня.

Про це сьогодні, 20 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Полум’я охопило дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тис. кв. м:

  • роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу і потребували залучення значних сил та засобів — на місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіація та роботизована техніка;
  • пожежу вдалося повністю ліквідувати. Наразі триває розбір та проливання конструкцій будівлі.

Ліквідація масштабної пожежі на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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