Ліквідація масштабної пожежі на Київщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215096-na-kyyivschyni-zavershyly-likvidaciu-masshtabnoyi-pojeji-pislya-rosiyskogo-obstrilu-19-lypnya-foto.html

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На Київщині завершили ліквідацію масштабної пожежі, що виникла внаслідок російської атаки в ніч на 19 липня.

Про це сьогодні, 20 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Полум’я охопило дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тис. кв. м: