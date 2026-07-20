Зеленський зустрівся з військовими ЗСУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215110-zelenskyy-zustrivsya-z-top-vysokoposadovcyamy-zsu-foto.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з високопосадовцями Збройних сил України.

У понеділок, 20 липня, глава держави зустрівся із заступником начальника Генерального штабу Володимиром Горбатюком, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким, командувачем ДШВ Олегом Апостолом та командиром 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» Ігорем Оболєнським. Обговорили стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Тим часом Генштаб ЗСУ спростував інформацію про звільнення головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова. Там заявили, що інформація, яка почала з’являтися в ЗМІ, не відповідає дійсності, а Сирський і Гнатов продовжують виконувати свої службові обов’язки.

Звільнення з цих посад відбувається на підставі указу президента України, — йдеться у повідомленні.

А радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив журналістам, що не варто очікувати призначень уже сьогодні, і закликав обережно ставитися до повідомлень анонімних Telegram-каналів. Він також спростував інформацію, що сьогодні на Ставці планують обговорювати нового головнокомандувача. За його словами, засідання буде присвячене запитам командирів корпусів про забезпечення та іншим організаційним питанням.

Тим часом керівник Офісу президента Кирило Буданов висловився на тлі протестів в Україні й наголосив, що «позицію суспільства почуто».

Ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Небайдужість — це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Тому прошу зберігати спокій. Робота йде. Результати будуть, — написав посадовець.

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський підтвердив конфлікт між колишній міністром оборони Михайлом Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським і наголосив, що розбіжності між Міноборони та Генштабом виходять за межі конфлікту Сирського та Федорова й існують «на різних рівнях». Глава держави запевнив, що Федоров залишиться у його команді.