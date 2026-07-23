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Ракурс
Російські загарбники 23 липня атакували Житомир, фото: ДСНС

Рашисти атакували об'єкт паливної інфраструктури у Житомирі — ОВА (ВІДЕО)

23 лип 2026, 21:49
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Російські загарбники завдали удару по об'єкту паливної інфраструктури в Житомирі.

Про це сьогодні, 23 липня, увечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирьскої ОВА Віталій Бунечко.

Ворог продовжує завдавати ударів по паливній інфраструктурі Житомирщини, — наголосив він. — Цього разу був атакований об'єкт у Житомирі.

Бунечко зазначив, що рятувальники, які оперативно прибули на місце події, локалізували пожежу. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що удару було завдано по одній із АЗС реактивним БпЛА.

Прес-служба ДСНС Житомирщини повідомляє, що в обласному центрі внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа на обʼєкті паливної інфраструктури, також зайнялась суха трава.

Гасіння вогню ускладнювалося постійними загрозами повторних ударів. Рятувальники були змушені переходити в укриття, — розповіли у ДСНС. — Наразі надзвичайники ліквідували всі загоряння. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.

Джерело: Ракурс


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