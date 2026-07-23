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Російські загарбники 23 липня атакували Житомир, фото: ДСНС
Рашисти атакували об'єкт паливної інфраструктури у Житомирі — ОВА (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215199-rashysty-atakuvaly-obiekt-palyvnoyi-infrastruktury-u-jytomyri-ova-video.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по об'єкту паливної інфраструктури в Житомирі.
Про це сьогодні, 23 липня, увечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирьскої ОВА Віталій Бунечко.
Ворог продовжує завдавати ударів по паливній інфраструктурі Житомирщини, — наголосив він. — Цього разу був атакований об'єкт у Житомирі.
Бунечко зазначив, що рятувальники, які оперативно прибули на місце події, локалізували пожежу. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.
У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що удару було завдано по одній із АЗС реактивним БпЛА.
Прес-служба ДСНС Житомирщини повідомляє, що в обласному центрі внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа на обʼєкті паливної інфраструктури, також зайнялась суха трава.
Гасіння вогню ускладнювалося постійними загрозами повторних ударів. Рятувальники були змушені переходити в укриття, — розповіли у ДСНС. — Наразі надзвичайники ліквідували всі загоряння. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.