Росіяни завдали чергового ракетного удару по Київщині, фото: ДСНС

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Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вдень завдали чергового ракетного удару по Київщині.

Наразі відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених різного ступеня важкості. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За фактом цього воєнного злочину розпочате кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу.

Водночас розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, — наголосив Кравченко. — Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки — вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку.

Він зазначив, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

Українська рада зброярів на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що ворожий ракетний удар було завдано по локації на Київщині, де перебували представники української оборонної індустрії.

Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Обставини удару встановлюють компетентні органи, — зазначив в організації.

Ради зброярів додали, що не були організатором заходу.

Радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що не був на цьому заході і його команда не постраждала:

Я там не був і не планував бути на цьому полігоні. Я написав для друзів на сторінці, що зі мною все гаразд, адже всі знають, що я часто буваю на таких заходах.

Він зазначив, що таких заходів проводяться десятки, якщо не сотні.