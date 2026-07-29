Дональд Трамп прокоментував зустріч із Володимиром Зеленським. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215287-tramp-prokomentuvav-zustrich-z-zelenskym.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп поділився враженням від зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

За його словами, переговори в Овальному кабінеті пройшли дуже добре. Сторони обговорили багато різних тем. Про це Трамп 29 липня написав у соціальній мережі Truth Social.

Велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, вчорашня зустріч лідерів України і США відбувалась за зачиненими дверима й тривала понад годину. Представників ЗМІ під час розмови президентів не було. Ні Зеленський, ні Трамп після цього не робили публічних заяв.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський та глава США Дональд Трамп провели зустріч в Овальному кабінеті Білого дому. Вони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів». Також мова йшла про україно-американську дипломатію.