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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

133 БпЛА атакували Україну в ніч на 13 серпня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

13 сер 2026, 08:54
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 серпня (з 18.00 12 серпня), атакували Україну загалом 133 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Джерело: Ракурс


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