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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
133 БпЛА атакували Україну в ніч на 13 серпня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n215586-133-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-13-serpnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 серпня (з 18.00 12 серпня), атакували Україну загалом 133 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.