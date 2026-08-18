Рейтинг Дональда Трампа серед американців впав до рекордно низького рівня. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215671-reytyng-trampa-sered-amerykanciv-vpav-do-rekordno-nyzkogo-rivnya.html

Ракурс

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизися до найнижчого рівня за весь термін його президентства.

Лише 33% американців заявили, що схвалюють діяльність Трампа на посаді глави Сполучених Штатів, тоді як 64% не схвалюють. Наразі рейтинг схвалення Трампа є нижчим, ніж будь-коли протягом його поточного терміну. Він також зрівнявся з найнижчим рівнем його попереднього терміну, який фіксували у грудні 2017 року. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Також американці висловилися щодо війни Штатів з Іраном. Близько 80% громадян США (у тому числі 87% демократів і 71% республіканців) вважають, що участь Америки в конфлікті з Іраном «триватиме тривалий час». А 16% респондентів заявили, що конфлікт може закінчитися за кілька тижнів.

Зазначається, що соцопитування проводилося онлайн і охопило 1 тис. 166 дорослих американців по всій країні. Похибка дослідження становить не більше 3 процентних пунктів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий завдати ударів по Оману, якщо країна стане на заваді Сполученим Штатам на тлі протистояння з Іраном навколо Ормузької протоки. При цьому американський лідер зазначив, що у нього немає конкретних термінів для вирішення конфлікту з Іраном і він не поспішає його вирішувати.

Джерело: Reuters/Ipsos