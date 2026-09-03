Однодоларові монети із зображенням Дональда Трампа випустили в США. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215999-ssha-vypustyly-odnodolarovi-monety-iz-zobrajennyam-trampa-foto.html

Ракурс

Однодоларові монети із зображенням президента США Дональда Трампа випустили в США.

Ці монети присвячені 250-річчю підписання Декларації про незалежність США. Окрім портрета Трампа там містяться написи: «1776−2026», «LIBERTY» та «IN GOD WE TRUST». Набір з 25 штук однодоларових монет коштує 61 дол., а мішок із 100 монетами коштує 154,50 дол. Ці монети є законним платіжним засобом. Про це пише ABC News із посиланням на американський Монетний двір.

Зазначається, що ці гроші виготовлені не із справжнього золота, а мають золотисте покриття із марганцевої латуні. Наразі невідомо, скільки всього випущено монет. Однак 250 тис. із них мають спеціальну позначку «4 липня», яка випадково була викарбувана та включена до рулонів та мішків.

За інформацією ЗМІ, це перший в історії випадок, коли чинного президента Сполучених Штатів розмістили на монеті, яка призначена для щоденного обігу.

Нагадаємо, з 4 вересня в Україні в обігу з’явиться банкнота номіналом 2000 гривень. На банкноті зображений Васьль Стус — український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист та правозахисник.

Джерело: ABC News