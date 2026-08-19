Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n215703-rada-pryznachyla-sybigu-ministrom-zakordonnyh-sprav.html

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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 19 серпня, призначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ.

За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Сибіга очолював МЗС в урядах Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко. 17 липня Кабмін за погодженням з президентом призначив Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ у чинному уряді Сергія Корецького.

Вчора, 18 серпня, стало відомо, що Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання на призначення Сибіги новим очільником МЗС.