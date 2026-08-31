Рашисти змогли прорватися на Донеччині у напрямку Краматорська, обійшовши Костянтинівку

Росіяни продовжують наступальні дії в напрямку Краматорська, фото: «Суспільне Донбас»

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Російські загарбники на Донеччині змогли прорватися у напрямку Краматорська зі сходу, обійшовши Костянтинівку та Дружківку.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці пише український військовий експерт Костянтин Машовець.

За його даними, російські штурмові групи форсували канал Сіверський Донець — Донбас на досить широкій ділянці і просунулися за напрямами Федорівка — Миканорівка, Привілля — Малинівка та Маньківка — Васютинське. Росіяни увійшли до Малинівки та Тихонівки і вийшли до східної околиці Васютинського.

Позиції окремих передових малих піхотних груп противника (у районі Васютинського) вже знаходяться за 6,8−7 км на схід від Краматорського аеродрому, — зазначає експерт.

Водночас ЗСУ продовжують утримувати низку позицій у районі сіл Юрківка та Ніканорівка, а також по рубежу Василівська пустош — Васютинське.

Також росіяни намагаються обійти українські позиції на захід від Часового Яру і просунутися у бік Дружківки.

Однак дії противника вздовж річки Казённий Торець, у загальному напрямку з південного заходу на Дружківку, очевидно, виявились не такими успішними. Хоча навіть й там противник продовжує здійснювати досить ефективну «інфільтрацію» своїх окремих штурмових груп, — зазначає експерт. — Фактично, подальше успішне утримання українськими військами рубежу Новомиколаївка — Червоний Кут і району Торецьке — Торське — Павлівка — Приют практично «гарантує" противнику не менш вперті ніж у Костянтинівці бої за Дружківку.

За словами Машовця, усе це створює «досить очевидні передумови» для виконання вже цієї осені першого етапу російської наступальної операції — виходу на ближні підступи до Слов’янська та Краматорська:

Проте загалом її успішне завершення, як було зазначено — «до кінця року», все ще виглядає досить проблематичним для противника. Оскільки він, поки що, так й не зміг забезпечити оперативного охоплення всієї цієї агломерації на достатню глибину. Противник зміг підійти до неї (причому, лише на деяких вузьких ділянках) виключно зі сходу.

За оцінками експерта, перспектива наступу російських військ саме «в лоб» зі сходу на досить вузьких ділянках фронту все ще виглядає найімовірнішим сценарієм подальшого розвитку ситуації на цьому напрямку.