Майже сотню танків та ББМ ворога знищили за літо 2026 року, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Скільки бронетехніки ворога знищили за літо, розповів Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

https://racurs.ua/ua/n216018-skilky-bronetehniky-voroga-znyschyly-za-lito-rozpoviv-genshtab-infografika.html

3 вер 2026, 19:42 999

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