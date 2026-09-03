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Майже сотню танків та ББМ ворога знищили за літо 2026 року, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Скільки бронетехніки ворога знищили за літо, розповів Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

3 вер 2026, 19:42
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Сили оборони України протягом трьох літніх місяців 2026 року уразили 952 одиниці танків та бойових броньованих машин противника.

Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Серед ураженої за літо бронетехніки:

  • 354 танки;
  • 598 бронемашин.

Загалом з початку поточного року загальні втрати противника у бронетехніці становлять:

  • 836 танків;
  • 1415 бойових броньованих машин.

Сили оборони України послідовно знижують спроможності противника продовжувати збройну агресію проти України.

Джерело: Ракурс


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