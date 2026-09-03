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Майже сотню танків та ББМ ворога знищили за літо 2026 року, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Скільки бронетехніки ворога знищили за літо, розповів Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n216018-skilky-bronetehniky-voroga-znyschyly-za-lito-rozpoviv-genshtab-infografika.htmlРакурс
Сили оборони України протягом трьох літніх місяців 2026 року уразили 952 одиниці танків та бойових броньованих машин противника.
Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Серед ураженої за літо бронетехніки:
- 354 танки;
- 598 бронемашин.
Загалом з початку поточного року загальні втрати противника у бронетехніці становлять:
- 836 танків;
- 1415 бойових броньованих машин.
Сили оборони України послідовно знижують спроможності противника продовжувати збройну агресію проти України.