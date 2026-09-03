Наслідки російської атаки у Києві 3 вересня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216023-rashysty-vdaryly-dronom-po-dev-yatypoverhivci-u-kyievi-vynykla-pojeja-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 3 вересня, ввечері завдали удару безпілотником по житловій дев’ятиповерхівці у Голосіївському районі Києва.

Влучання сталося на рівні 8−9 поверхів із подальшим горінням. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили мер Києва Віталій Кличко та ДСНС.

Троє людей постраждали, ще 25 евакуювали.

Пожежу ліквідовано на площі 50 кв. м.

Крім того, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали неподалік магазину — пошкоджена ділянка проїжджої частини дороги та п’ять автівок, медики госпіталізували двох постраждалих.

Кличко зазначив, що наразі в стаціонарах міських лікарень перебувають шестеро постраждалих внаслідок атак ворога на місто протягом сьогоднішнього дня. Серед постраждалих — одна дитина.