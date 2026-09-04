Рашисти за добу втратили майже 1,5 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216025-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-440-osib-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 493 тис. 790 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 440 осіб. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 325 танків;

25 тис. 272 бойові броньовані машини;

49 тис. 162 одиниці артилерійських систем;

2 тис. 88 одиниць РСЗВ;

1 тис. 604 одиниці засобів ППО;

441 літак;

355 гелікоптерів;

2 тис. 489 наземних робототехнічних комплексів;

497 тис. 911 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 70 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

143 тис. 642 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 636 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 240 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 100 авіаударів, під час яких скинув 294 керовані авіабомби. Крім того, російські загарбники застосували 10 тис. 334 дрони-камікадзе та здійснили 3 тис. 48 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Писарівка, Бачівськ, Уланове та Суходіл. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове, Есмань, Садки та Іволжанське.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили чотири райони зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та один командно-спостережний пункт.