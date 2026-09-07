У Києві скоротять комендантську годину

Комендантську годину у Києві скоротять, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n216071-u-kyievi-skorotyat-komendantsku-godynu.html

Ракурс

У Києві з 10 вересня тривалість комендантської години скоротять на одну годину.

Про це сьогодні, 7 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко з посиланням на рішення Ради оборони Києва.

Комендантська година буде, за рішенням уряду, скорочена на одну годину. І триватиме з 01 години до 5.00 ранку. Ці зміни стануть чинними з 00 години 10 вересня, — зазначив Кличко.

Водночас графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється.

Нагадаю, за рішеннями Ради оборони Києва рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендантської години дозволено вже з 3 вересня, — додав Кличко. — Також під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує 4 автобусних маршрутів для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу.

Також у Києві, через погіршення безпекової ситуації, будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів.