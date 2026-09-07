Рух трасою Київ-Чоп на Київщині відновили, фото: Патрульна поліція Києва

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У Київській області з 19.00 сьогоднішнього дня, 7 вересня, відновлено в обох напрямках рух з 23 по 25 км трасою М-06 Київ — Чоп.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У селі Мила на Київщині внаслідок російського удару увечері 28 серпня спалахнула пожежа, яка супроводжувалася сильними вибухами. Тоді ж було запроваджено обмеження руху трасою Київ — Чоп (М-06).

У селі Мила на Київщині пошкоджені понад 360 об'єктів. Є інформація про 38 загиблих і 52 постраждалих.