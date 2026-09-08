Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку з посади

Руслан Кравченко, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n216083-genprokuror-kravchenko-podav-zayavu-pro-vidstavku-z-posady.html

Ракурс

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

Про це він вчора, 7 вересня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі.

Подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора. Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо, — зазначив Кравченко. — Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною.

Він також висловив подяку президенту та Верховній Раді за довіру та попросив прийняти його звільнення.

4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття в межах операції «Карфаген» злочинної організації на чолі з керівником одного з підрозділів Офісу генерального прокурора, яка, за інформацією слідства, системно одержувала хабарі від шахрайських колцентрів та відмивала отримані кошти.

6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 млн грн заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергію Кропиві.

Того ж дня Кравченко оприлюднив заяву, у якій запевнив, що не має стосунку до прикриття незаконних кол-центрів.