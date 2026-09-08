Наслідки російської атаки на Київ 8 вересня, фото: Нацполіція

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київ.

Загинули двоє людей, ще десятеро постраждали. П’ятьох поранених госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зафіксовані такі наслідки:

у Голосіївському районі сталося падіння уламків на кількох локаціях. Виникли пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах, та на недобудований 26-поверховий будинок. Без пожежі;

у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджені та загорілися складські приміщення. Також сталося загоряння гаража біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль;

у Подільському районі уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови. Сталися пожежі складських приміщень;

у Солом’янському районі внаслідок падіння уламків сталися пожежі в нежитловому приміщенні, а також у триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках.

На місцях працюють екстрені та служби та комунальники.

Прес-служба Нацполіції повідомляє, що найбільше постраждалих внаслідок російської атаки — у Солом’янському районі Києва. Там загинули двоє людей. Ще восьмеро осіб віком від 22 до 65 років отримали поранення — медики діагностували у них різані та осколкові поранення, травми обличчя, шиї, тулуба та кінцівок.

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