Російський дрон атакував 24-поверхівку в Києві, є поранені. Фото: ДСНС

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Армія РФ вранці у середу, 9 вересня, атакувала безпілотниками Київ.

Один із ворожих дронів влучив у 24-поверховий будинок у Дарницькому районі. На рівні 11−12 поверхів сталось часткове руйнування стін та пожежа. На місцях працюють екстрені служби. Про це мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація повідомили у Telegram.

Наразі відомо про шістьох постраждалих осіб. Трьох довелося госпіталізувати. Серед постраждалих — вагітна жінка.

На місці події розгорнули штаб для допомоги постраждалим. Вся територія навколо багатоповерхівок всіяна уламками «Шахеда» та скла.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що вогнеборці ліквідували загоряння та врятували 23 людини.

Нагадаємо, вночі 9 вересня внаслідок влучання російських БпЛА у Дарницькому та Голосіївському районах Києва горіли два вантажних автомобілі та гараж, а на інший локації вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю.