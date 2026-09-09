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Ракурс
Російські дрони продовжують атакувати Київ, фото: ДСНС Києва

Російський дрон вдарив по дев’ятиповерхівці у Києві — загинула людина (ФОТО)

9 вер 2026, 18:17
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Російські загарбники завдали удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Дніпровському районі Києва.

Загинула жінка. Про це сьогодні, 9 вересня, вдень повідомили прес-служба КМВА та ДСНС Києва.

Також відомо про п’ятьох постраждалих, серед них 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Їм надається медична допомога.

Внаслідок російського удару у дев’ятиповерхівці сталося загоряння з першого по четвертий поверхи, вибиті вікна та пошкоджено фасад. Пожежу ліквідували на площі 30 кв. м.

Джерело: Ракурс


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