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Російські дрони продовжують атакувати Київ, фото: ДСНС Києва
Російський дрон вдарив по дев’ятиповерхівці у Києві — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216128-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-dev-yatypoverhivci-u-kyievi-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Дніпровському районі Києва.
Загинула жінка. Про це сьогодні, 9 вересня, вдень повідомили прес-служба КМВА та ДСНС Києва.
Також відомо про п’ятьох постраждалих, серед них 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Їм надається медична допомога.
Внаслідок російського удару у дев’ятиповерхівці сталося загоряння з першого по четвертий поверхи, вибиті вікна та пошкоджено фасад. Пожежу ліквідували на площі 30 кв. м.