У справі екс-комбата бригади «Маґура» викрито тьох осіб, причетних у фальсифікації доказів проти нього, фото: Офіс генпрокурора

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У справі екс-комбата бригади «Маґура» Олександра Ширшина викрито тьох осіб, серед яких колишні правоохоронці, причетних до фальсифікації доказів проти нього.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства:

троє колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, у змові з іншими невстановленими особами організували приховане стеження за екс-військовим;

у ніч з 27 на 28 серпня вони незаконно проникли до його автомобіля у Харкові та підкинули близько 30 пакетів із канабісом і PVP (синтетичний наркотик);

28 серпня підозрювані передали патрульним орієнтування про перевезення екс-комбатом наркотиків. Автомобіль зупинили на вулиці Кооперативній у Харкові, де під час огляду виявили підкинуті речовини.

Ширшин відразу заявив про фальсифікацію та повідомив про тривале стеження.

Слідство встановило весь ланцюг подій — від незаконного збору конфіденційної інформації до підкидання наркотиків, — розповіли в ОГП.

Трьом особам повідомлено про підозри за:

за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу (незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи);

ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу (незаконне збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно);

ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу (підбурення до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).