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У справі екс-комбата бригади «Маґура» викрито тьох осіб, причетних у фальсифікації доказів проти нього, фото: Офіс генпрокурора
Екс-комбату «Маґури» підкинули наркотики в автомобіль — Офіс генпрокурораhttps://racurs.ua/ua/n216130-eks-kombatu-ma-ury-pidkynuly-narkotyky-v-avtomobil-ofis-genprokurora.htmlРакурс
У справі екс-комбата бригади «Маґура» Олександра Ширшина викрито тьох осіб, серед яких колишні правоохоронці, причетних до фальсифікації доказів проти нього.
Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
За даними слідства:
- троє колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, у змові з іншими невстановленими особами організували приховане стеження за екс-військовим;
- у ніч з 27 на 28 серпня вони незаконно проникли до його автомобіля у Харкові та підкинули близько 30 пакетів із канабісом і PVP (синтетичний наркотик);
- 28 серпня підозрювані передали патрульним орієнтування про перевезення екс-комбатом наркотиків. Автомобіль зупинили на вулиці Кооперативній у Харкові, де під час огляду виявили підкинуті речовини.
Ширшин відразу заявив про фальсифікацію та повідомив про тривале стеження.
Слідство встановило весь ланцюг подій — від незаконного збору конфіденційної інформації до підкидання наркотиків, — розповіли в ОГП.
Трьом особам повідомлено про підозри за:
- за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу (незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи);
- ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу (незаконне збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно);
- ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу (підбурення до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).
Окремо хочу подякувати слідчим, які весь цей час працювали над встановленням справедливості, перебираючи купу інформації. Рідко зустрічав в правоохоронних органах вмотивованих і неупереджених представників, — прокоментував новини на своїй-Фейсбук сторінці Ширшин.