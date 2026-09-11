Добровольчі дружини цивільного захисту сформували у Києві

У Києві сформували добровольчі дружини цивільного захисту, фото: ChatGPT

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У Києві створили добровольчі дружини цивільного захисту, до яких уже долучилися понад тисячу жителів.

У разі надзвичайних ситуацій вони допомагатимуть підтримувати роботу критичної інфраструктури та виконуватимуть інші важливі завдання. Про це повідомляє видання «Новини.LIVE» із посиланням на заяву заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва.

За його словами, учасники добровольчих дружин залучатимуться до роботи під час кризових ситуацій, коли місто відчуватиме нестачу працівників. Зокрема:

добровольці допомагатимуть обслуговувати генератори;

чергуватимуть у пунктах незламності;

виконуватимуть інші роботи, необхідні для забезпечення життєдіяльності столиці.

Зокрема, взимку добровольчі дружини можуть залучати у разі блекаутів.

У КМДА зазначили, що всі учасники добровольчих дружин проходять відповідну підготовку перед виконанням своїх обов’язків.

Джерело: «Новини.LIVE»