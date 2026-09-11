Володимир Зеленський, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

https://racurs.ua/ua/n216195-ukrayinci-ne-zalyshatsya-bez-yiji-zelenskyy.html

Ракурс

Українці не залишаться без їжі.

Про це сьогодні, 11 вересня, під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) — 2026 заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що через затягування Росією війни заблоковано коридор продовольства у Чорному морі.

Українці не залишаться без їжі. Зерно впаде із ціною, тому що експорт буде дорогим, інфраструктура цього продажу буде складна, логістика буде жахлива. Це для нас буде дуже складно. Але, окрім України, в набагато гіршій ситуації будуть інші країни, у яких просто не буде їжі, — наголосив Зеленський.

Багато народів не будуть мати що їсти, навіть маючи гроші. Це правда. Це буде Ормуз, тільки вже агро. І це серйозна проблема. Вирішувати це питання повинна не тільки Україна. Бо це виклик для багатьох, — додав він.

За словами Зеленського, агро та енергетика — це два виклики сьогодні для всього світу.