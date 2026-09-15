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АЗС Київщини отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, фото: itvua

АЗС на Київщині отримають доступ до цифрової системи повітряної обізнаності Сил оборони — ОВА

15 вер 2026, 18:48
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Автозаправні комплекси Київської області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони.

Про це сьогодні, 15 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко з посиланням на рішення Ради оборони Київщини.

Зазначається, що доступ до цієї системи дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози.

Простими словами: АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки, — зазначив Ткаченко.

Він додав, що останні атаки ворога показують — АЗС та інші обʼєкти паливної інфраструктури також перебувають під загрозою.

Тому маємо бути на крок попереду в нових умовах. Наше завдання — дати субʼєктам господарювання максимум доступних інструментів, щоб вони могли бачити небезпеку раніше та вчасно на неї реагувати, — наголосив він.

Також ткаченко закликав водіїв ставитися відповідально до сигналів про небезпеку і слідкувати за вказівками працівників АЗС щодо роботи під час тривог.

Джерело: Ракурс


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