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Ракурс
Росіяни завдали удару по рейсовому автобусу у Дніпропетровській області, фото: Дніпропетровська ОВА

П’ятеро людей загинули через російський удар по автобусу на Нікопольщині (ФОТО)

16 вер 2026, 10:00
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Російські загарбники завдали удару по рейсовому автобусу у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

П’ятеро людей загинули, ще щонайменше семеро поранені. Про це сьогодні, 16 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни поцілили по автобусу безпілотником. Пʼятеро людей загинули на місці. Семеро поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу, — розповів він.

Прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури повідомляє, що удару було завдано FPV-дроном, мікроавтобус в цей час рухався по трасі.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу).

Росіяни завдали удару по рейсовому автобусу у Дніпропетровській області, фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни завдали удару по рейсовому автобусу у Дніпропетровській області, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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