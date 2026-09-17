Польща відгородиться від України електронною системою захисту. Фото:

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Польща планує посилити зону польсько-українського кордону.

Понад 100 км кордону з Україною поляки планують обладнати електронною системою захисту, яку доповнюватимуть фізичні барʼєри. Вона доповнюватиме вже існуючі бар'єри та матиме системи моніторингу й детектори руху. Про це повідомило Polskie Radio.

Як розповіла заступник головного коменданта Прикордонної служби Польщі Віолета Горжковська, мова йде про 69 км у зоні відповідальності Надбужанського відділу. Ще обладнають 43 км сухопутного кордону з Україною, який на території відповідальності Бещадського відділу.

У планах Варшави також є розширення вже наявних систем на кордонах із Росією та Білоруссю. Планується побудова спостережних веж, які будуть оснащені оптико-електронними системами. Крім того, на білорусько-польському кордоні встановлять системи для виявлення безпілотників.

Європейський Союз вже виділив кошти на інвестиції на обох кордонах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запровадив спеціальний прикордонний режим уздовж кордону з Російською Федерацією та Білоруссю — 10 вересня набрала чинності урядова постанова, якою на період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 км уздовж лінії державного кордону з РФ та Білоруссю встановлюється спеціальний прикордонний режим.

Джерело: Polskie Radio