Уряд виділив мільярд гривень на резервне живлення багатоповерхівок Києва

Кабмін виділив гроші на резервне живлення багатоповерхівок столиці, фото: КМДА

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Кабінет міністрів виділив 989,1 млн грн для забезпечення багатоквартирних будинків Києва системами незалежного резервного живлення.

Про це йдеться у розпорядженні № 921-р від 15 вересня, текст якого оприлюднено на Урядовому порталі.

Виділити Міністерству розвитку громад та територій (для Київської міської державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) 989 161,496 тис. гривень на реалізацію експериментального проекту щодо будівництва та/або розміщення систем незалежного резервного живлення в багатоквартирних будинках м. Києва, — вказано в документі.

Кошти виділятимуть згідно з порядку, встановленого постановою Кабміну від 20 березня 2026 р. № 353 «Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва та/або розміщення систем незалежного резервного живлення в багатоквартирних будинках м. Києва».

Зазначається, що вказані гроші виділять на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. Мінгромад має до 29 грудня подати звіт про їх використання.