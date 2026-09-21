Новомиколаївська громада, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n216361-na-zaporijji-vodiyi-roblyat-dirky-u-antydronovyh-sitkah-dlya-zruchnogo-zayizdu-ova.html

Ракурс

Водії роблять дірки в антидроновій сітці для зручного заїзду/виїзду.

Про це сьогодні, 21 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник т. в. о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін за результатами поїздки до прифронтової Новомиколаївської громади.

Побачив по дорозі до Новомиколаївської громади те, чого не повинно бути: в антидроновій сітці водії самі роблять дірки для зручного заїзду/виїзду, — зазначив він. — Розумію, чому це відбувається. Людям потрібен нормальний доступ до своїх населених пунктів і доріг. Але кожен такий отвір — це місце, де захист від FPV-дронів перестає працювати.

Тому домовилися передбачити нормальні заїзди там, де вони потрібні, а не змушувати людей пошкоджувати сітку. Використаємо тут досвід Херсонщини, — додав він.

За словами Семікіна, у Новомиколаївські громаді до переліку основних шляхів, вже забезпечених сітками, будуть додані нові.

Паралельно посилюємо антидроновий захист ще на двох дорогах у громаді. Зараз визначаємо необхідну довжину сіток і вартість робіт, — розповів Семікін.