Правоохоронці проводять слідчі дії в Мінінфраструктури. Фото:

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Ракурс

Слідчі дії відбуваються в офісі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Правоохоронці прийшли до будівлі відомства у вівторок, 23 вересня. Слідчі дії стосуються директора Департаменту політики відновлення, призначеного на посаду у квітні цього року. За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання хабаря за зняття санкцій із суб'єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці, а обставини, які розслідуються, не пов’язані з його роботою в міністерстві. Про це Мінвідновлення 23 вересня повідомило у Telegram.

Зазначається, що чиновники надають правоохоронцям всю необхідну інформацію та сприяє проведенню слідчих дій. У відомстві наголосили, що з огляду на характер підозр щодо діяльності посадовця на попередньому місці роботи вони не можуть ігнорувати можливі ризики й для міністерства.

У міністерстві пообіцяли, що вже сьогодні ухвалили рішення про його відсторонення від виконання посадових обов’язків. А після результатів розслідування та перевірки приймуть відповідні кадрові рішення.

Подібні випадки є неприпустимими. Міністерство має принципову позицію: будь-які факти можливих зловживань мають бути належним чином розслідувані, незалежно від посади чи прізвища. Розраховуємо на швидке, повне та об'єктивне розслідування. Якщо з’явиться додаткова підтверджена інформація, повідомимо про неї окремо, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом ЗСУ проводили масштабну спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії відбувалися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.