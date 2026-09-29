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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по будівлі НАНУ у Києві, фото: ДСНС

40 куб. м зруйнованих конструкцій розібрали у будівлі НАНУ в Києві (ФОТО)

29 вер 2026, 21:31
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У Шевченківському районі Києва рятувальники проводили аварійно-відновлювальні роботи в корпусі будівлі Національної академії науки України, пошкодженому внаслідок нещодавнього російського обстрілу.

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Після атаки 28 вересня постраждала будівля Національної академії наук України, зведена у XIX столітті за проєктом архітектора Олександра Беретті. росіяни поцілили в пам’ятку архітектури та історії національного значення, спричинивши пожежу та руйнування, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що сьогодні у будівлі рятувальники демонтували пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та розчищали міжповерхові перекриття. Загалом було розібрано 40 куб. м зруйнованих будівельних конструкцій, даху та перекриттів.

Наслідки російського авіаудару по будівлі НАНУ у Києві, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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