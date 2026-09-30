Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n216527-rosiyany-vnochi-atakuvaly-ukrayinu-raketamy-ta-dronamy-zbyto-160-ciley-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 вересня (з 18.00 29 вересня), атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон"/"Онікс» із Курської області РФ, балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400 із Воронезької та Брянської областей РФ, а також 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Міллерово, Курська і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Гвардійського, Чауда (Крим) та Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Основним напрямком удару була Київщина.

За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей:

п’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400/"Циркон"/"Онікс»;

155 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.