Скорочення державного апарату анонсував прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото:

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Державний апарат у центральних органах виконавчої влади буде скорочено.

На першому етапі буде звільнено понад 4 тис. вакантних посад. Кількість заступників міністрів буде привʼязана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших ЦОВВ — майже на 18%. Усе це відбувається для підвищення ефективності державного апарату. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький 6 жовтня повідомив у Telegram.

Очільник уряду додав, що наразі Кабмін проводить діагностику держапарату, щоб визначити оптимальні структуру та чисельність працівників.

Найважливіше — проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність, — зазначив він.

Прем'єр також додав, в Україні продовжать удосконалювати систему навчання, яка повинна бути привʼязана до завдань конкретної посади. Для молоді буде передбачене стажування, а для ветеранів передбачена окрема програма.

Також відновила роботу Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. Напрацьовано детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям.

Мета всіх цих змін — професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання, — зазначив Корецький.

Нагадаємо, 28 вересня прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами залишається складною, бо ще не надійшла частина запланованого міжнародного фінансування. Через це уряд вирішив заморозити всі некритичні витрати з бюджету. Фінанси передусім спрямують на оборону, пенсії та соціальні виплати. Крім того, гроші йтимуть на зарплати вчителям, лікарям та іншим бюджетникам.