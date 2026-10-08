Причину екстрених відключень електроенергії у Києві пояснили у ДТЕК

У Києві спостерігаються екстрені відключення електроенергії, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n216704-prychynu-ekstrenyh-vidkluchen-elektroenergiyi-u-kyievi-poyasnyly-u-dtek.html

Ракурс

У ДТЕК пояснили ситуацію щодо екстрених відключень електроенергії, які в останні дні спостерігаються у Києві.

У компанії зазначають, що російські обстріли пошкодили енергетичне обладнання та високовольтні мережі, яку передають електроенергію між регіонами, через що система тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам.

Щоб не допустити перевантаження мережі та масштабніших аварій, за командою «Укренерго» було застосовано екстрені відключення у Києві та частині Київської області, — розповіли в ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють, тому електроенергія може зникати незалежно від часу, зазначеного у них.

Щойно ситуація в енергосистемі стабілізується, ми повернемося до прогнозованих графіків, — додали у ДТЕК.

Раніше сьогодні прес-служба «Укренерго» повідомляла, що споживання електроенергії в Україні знизилося на 5,5% порівняно з попереднім днем. Причини змін — збільшення обсягу вимушених відключень у кількох областях України.