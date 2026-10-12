Російський дрон влучив в 25-поверхівку в Дарницькому районі Києва

https://racurs.ua/ua/n216768-rosiyskyy-dron-vluchyv-v-25-poverhivku-v-darnyckomu-rayoni-kyieva.html

Ракурс

Країна-агресор Росія під вечір 12 жовтня атакувала Київ.

Ворожий ударний безпілотник влучив у в 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Дрон влетів у будівлю на рівні 12−16 поверхів. Загорілися автомобілі у дворі. На місце події працюють екстрені служби. Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що 11 осіб постраждали. У Київській міській військовій адміністрації поінформували, що загинула жінка.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що приліт відбувся по території житлового комплексу «Seven». На місці влучання виникла масштабна пожежа — горить дитячий майданчик та припарковані автівки.

Нагадаємо, армія Російської Федерації 12 жовтня атакувала об'єкт цивільної інфраструктури у Вінниці. Виявилося, що ворожий БпЛА вдарив по кондитерській фабриці «Рошен».

У «Рошен» підтвердили обстріл та наголосили, що удари по харчовій промисловості загрожують життю працівників і руйнують робочі місця, тому корпорація вимагає розслідування чергового злочину Російської Федерації.