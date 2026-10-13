Росіяни вдарили по Харкову 10 ракетами, троє осіб загинули, 11 постраждали. Фото:

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Армія Російської Федерації в ніч на 13 жовтня завдала масованого удару по Харкову.

Попередньо, ворог застосував 10 ракет типу «Бандероль» по цивільній інфраструктурі міста. У Холодногірському районі було влучання у чотириповерховий житловий будинок. Удар зруйнував цілий під’їзд. Також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків. Про це міський голова Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили у Telegram.

Під завалами будинку в Холодногірському районі виявлено тіла трьох загиблих людей. Також відомо про 10 постраждалих.

У Шевченківському районі росіяни поцілили у житлову п’ятиповерхівку. Тут горіло приміщення банку на першому поверсі будинку та шість автомобілі. Також пошкоджено скління вікон трьох багатоквартирних будинків.

На місці ворожих ударів триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами можуть перебувати люди.

Нагадаємо, 12 жовтня ворожий ударний безпілотник влучив у в 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Дрон влетів у будівлю на рівні 12−16 поверхів. Загинули жінка, ще 11 осіб постраждали.