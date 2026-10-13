Наслідки російського обстрілу у Краматорську 13 жовтня, фото: Краматорська міська рада

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Російські загарбники сьогодні, 13 жовтня, тричі завдали ударів по облаштованому благодійниками пункту набору води у Краматорську.

Наразі відомо про трьох поранених — двох жінок та чоловіка. Обидві жінки перебувають у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Про це повідомляє прес-служба Краматорської міської ради.

Росіяни цілеспрямовано б’ють по місцях, де люди намагаються отримати найнеобхідніше для життя. Навіть можливість набрати води у власному місті перетворюється на небезпеку для здоров’я та життя, — наголошують у міськраді.

Також сьогодні у Краматорську внаслідок російського обстрілу виникла масштабна пожежа в дев’ятиповерховому будинку.

Вогонь охопив 36 квартир і 36 балконів у двох під’їздах із першого по дев’ятий поверхи. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Надзвичайники локалізували займання на площі 1500 кв. м. Однак через постійну активність ворожих дронів і загрозу життю вогнеборці були змушені призупинити гасіння, — розповіли у відомстві.

Постраждалих немає.