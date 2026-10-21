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Ракурс
Андрій Пишний, фото: НБУ

Пишний заявив, що сьогоднішні обшуки НАБУ не пов’язані ні з ним, ні з Нацбанком

21 жов 2026, 23:20
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Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що обшуки, які НАБУ сьогодні, 21 жовтня, провело у приміщенні НБУ, відбулися у межах кримінального провадження, яке не стосується діяльності Національного банку чи його самого.

Про це йдеться у дописі, опублікованому сьогодні ввечері на Фейсбук-сторінці Пишного.

Відповідно до ухвали суду, кримінальне провадження, у межах якого проводилися слідчі дії, не стосується ані діяльності Національного банку України, ані моєї службової діяльності на посаді його голови. Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами, — заявив він.

Він додав, що за результатами проведених слідчих дій правоохоронці не виявили нічого, що могло би свідчити про вчинення ним, чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень.

Пишний запевнив, що підтримує незалежність антикорупційних органів і готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону.

Продовжую виконувати свої обов’язки Голови Національного банку України. Мої пріоритети незмінні: макрофінансова стабільність, стійкість банківської системи та захист інституційної незалежності НБУ, — додав він.

Джерело: Ракурс


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