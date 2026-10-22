Конгресмени США вимагають дозволити Україні застосовувати Starlink для ураження об'єктів у Росії. Фото:

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Конгресмени США вимагають дозволити Україні застосовувати Starlink для ураження об'єктів у Росії.

Так, 23 американські конгресмени закликали президента Дональда Трампа попросити мільярдера Ілона Маска, щоб той дозволив Україні використовувати Starlink для пошуку російських ракетних установок на території Російської Федерації. Відповідний лист із закликом підписали 16 представників Демократичної партії та сім республіканців. Про це пише видання The Hill.

За словами законодавців, Україна повинна мати можливість бити по установках з ракетами, якщо не здатна ефективно перехоплювати балістику.

Одним телефонним дзвінком ви могли б урятувати життя й дати Путіну більше стимулів для переговорів, — йдеться у листі.

Нагадаємо, в ніч проти 14 жовтня робота терміналів Starshield в Україні була обмежена без будь-яких попереджень. Вони переставали працювати на швидкості 160 км/год., що ускладнило перехоплення реактивних «Шахедів».

Видання Wall Street Journal повідомило, що американський бізнесмен Ілон Маск особисто наказав обмежити Україні військовий пакет супутникового зв’язку Starshield.

Джерело: The Hill