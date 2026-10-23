ППО України вночі знешкодила 140 з 176 російських БпЛА. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну 176 ударними БпЛА.

З російських Брянська, Шаталово, Орла, Курська й Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Донецька та Криму летіли дрони-камікадзе типу Shahed (92 із них — реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

ППО знешкодила 140 ворожих БпЛА. На 19 локаціях були влучання, а на 13 локаціях впали уламки збитих ворожих цілей.

У ніч на 23 жовтня росіяни атакували залізничну інфраструктуру Полтави. Як повідомив у Telegramкерівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, обійшлося без постраждалих.

А під ранок у Полтавській громаді було зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території. Вибухова хвиля пошкодила прилеглі приватні будинки, споруди та лінію електропередач. Попередньо, люди не постраждали.

Також вночі росіяни здійснили масовану атаку ударними БпЛА на Суми. За інформацією очільника ОВА Олега Григорова, частина ворожих безпілотників досягла цілей. Під прицільними ударами росіян були об'єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Є пошкодження і в житловому секторі Ковпаківського району.

Попередньо відомо про щонайменше двох постраждалих. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня російський реактивний БпЛА типу «Шахед» поцілив у приватний житловий будинок на території Житомирської громади. Постраждали дев’ятеро осіб. Серед поранених є двоє дітей.