Росіяни за добу втратили понад 2 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n217188-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-2-tys-60-osib-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 594 тис. 830 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 60 осіб. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 452 танки;

25 тис. 633 бойові броньовані машини;

51 тис. 840 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 252 одиниці РСЗВ;

1 тис. 731 одиниці засобів ППО;

452 літаки;

356 гелікоптерів;

3 тис. 67 наземних робототехнічних комплексів;

593 тис. 954 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 140 крилатих ракет;

35 кораблів та катерів;

два підводні човни;

169 тис. 473 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 867 одиниць спеціальної техніки.

Протягом минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав 68 авіаударів, під час яких скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 297 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 491 обстріл населених пунктів і позицій українських військ, з них 61 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Яструбщина, Сопич, Іскрисківщина, Мала Слобідка, Козаче, Волфине, Дорошівка, Потапівка, Нова Гута, Бунячине, Бруски, Рожковичі Сумської області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два пункти управління БпЛА противника.