Наслідки російського ракетного удару по Дніпру, фото: Борис Філатов

https://racurs.ua/ua/n217194-rosiyany-vdaryly-raketou-po-hospisu-dlya-litnih-ludey-u-dnipri-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, завдали ракетного удару по хоспісу у Дніпрі, де перебувають смертельно хворі люди.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Борис Філатов, опублікувавши відповідні фото.

Я хочу, щоб зараз ці фото побачило як можна більше людей. Особливо політиків та дипломатів. Особливо за кордоном. Це — дніпровський хоспіс. Це — літні смертельно хворі люди. Це — російська ракета, — наголосив він.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що цієї ночі внаслідок обстрілів постраждали медзаклади Дніпра та Харкова:

у Дніпрі під обстріл потрапили міська лікарня та амбулаторія первинної медичної допомоги. На момент атаки в лікарні перебували майже 100 пацієнтів. На щастя, ніхто з них та медичних працівників не постраждав, людей переводять до інших лікарень міста;

у Харкові удар пошкодив перехід між корпусами лікарні, вибито понад тисячу вікон. Унаслідок атаки на медзаклад постраждали 73 людини, у більшості з них — гостра реакція на стрес. Пацієнтів перевели до інших відділень та лікарень міста.