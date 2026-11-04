ВАКС зобов’язав в. о. генпрокурора відкрити справу щодо голови фракції «Слуга народу» Арахамії

Давид Арахамія, фото: ОПУ

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Вищий антикорупційний суд зобов’язав виконувача обов’язків генпрокурора Антона Ковальського відкрити справу щодо голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

Про це сьогодні, 4 листопада, повідомив Центр протидії корупції.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Маркіян Галабала задовольнив скаргу Центру протидії корупції (ЦПК) на бездіяльність виконувача обов’язків генерального прокурора Антона Ковальського, — розповіли у ЦПК. — Тепер Ковальський зобов’язаний внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про можливий злочин голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

У ЦПК зазначили, що ще 19 жовтня звернулися до Офісу генпрокурора із заявою, в якій описувалися випадки «можливої роздачі Арахамією конвертів із незаконними виплатами народним депутатам за голосування в парламенті».

«Йдеться про ознаки злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу — одержання неправомірної вигоди, — зазначили у ЦПК. — Однак в.о. генпрокурора Ковальський відмовився реєструвати провадження. Офіс генпрокурора відповів, що ці обставини нібито вже розслідує Національне антикорупційне бюро (НАБУ), і просто переслав заяву до Бюро».

Проте за законом внести до ЄРДР відомості про можливий злочин народного депутата може лише генпрокурор або особа, яка виконує його обов’язки, — додали у ЦПК. — 3 листопада НАБУ офіційно підтвердило: без такої реєстрації детективи не можуть розслідувати справу щодо Арахамії.

У ЦПК зазначили, що під час засідання прокурор ОГП просив відмовити у задоволенні скарги. За його словами, НАБУ вже розслідує схожі факти отримання неправомірної вигоди групою нардепів, і в межах цього провадження можна перевірити й обставини, викладені ЦПК.

Однак слідчий суддя з такою позицією не погодився і задовольнив скаргу ЦПК. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду такої скарги оскарженню не підлягає.