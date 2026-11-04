Знищення російської ППО, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217236-bezpilotnyk-znyschyv-odnu-z-naysuchasnishyh-system-ppo-rf-video.html

Ракурс

Під час операції «Вівальді» оператори MURAMASA 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN виявили і завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу БУК-М3.

Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Третього армійського корпусу.

БУК-М3 — це багатофункціональна система середньої дальності для перехоплювання літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників. Її завдання — прикривати російські війська, пункти управління та об'єкти військової інфраструктури від повітряних ударів.

Вартість такого комплексу становить близько 45 млн доларів США.