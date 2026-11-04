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Ракурс
Знищення російської ППО, скріншот відео

Безпілотник знищив одну з найсучасніших систем ППО РФ (ВІДЕО)

4 лис 2026, 21:58
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Під час операції «Вівальді» оператори MURAMASA 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN виявили і завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу БУК-М3.

Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Третього армійського корпусу.

БУК-М3 — це багатофункціональна система середньої дальності для перехоплювання літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників. Її завдання — прикривати російські війська, пункти управління та об'єкти військової інфраструктури від повітряних ударів.

Вартість такого комплексу становить близько 45 млн доларів США.

Втрата противником одного з ключових засобів ППО означає менше можливостей захищати свої сили на полі бою, — наголошується в описі відео.

Джерело: Ракурс


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