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Знищення російської ППО, скріншот відео
Безпілотник знищив одну з найсучасніших систем ППО РФ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217236-bezpilotnyk-znyschyv-odnu-z-naysuchasnishyh-system-ppo-rf-video.htmlРакурс
Під час операції «Вівальді» оператори MURAMASA 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN виявили і завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу БУК-М3.
Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Третього армійського корпусу.
БУК-М3 — це багатофункціональна система середньої дальності для перехоплювання літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників. Її завдання — прикривати російські війська, пункти управління та об'єкти військової інфраструктури від повітряних ударів.
Вартість такого комплексу становить близько 45 млн доларів США.
Втрата противником одного з ключових засобів ППО означає менше можливостей захищати свої сили на полі бою, — наголошується в описі відео.