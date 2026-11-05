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Ракурс
Російський дрон 1 листопада атакував поліцейський автомобіль біля Комишувахи, фото: Google Gemini

Померли двоє поліцейських, поранених через удар безпілотника поблизу Комишувахи

5 лис 2026, 10:07
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У лікарні померли двоє поліцейських, які отримали важкі поранення через влучання безпілотника в службовий автомобіль, котре сталося 1 листопада поблизу Комишувахи на Запоріжжі.

Про це сьогодні, 5 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила поліція Запорізької області.

Пішли з життя двоє наших колег — начальник чергової частини відділення поліції Nº4 Пологівського районного відділу поліції (м. Оріхів) майор поліції Олег Дубецький та заступник начальника з превентивної діяльності цього ж територіального підрозділу поліції майор поліції Сергій Бережко, — вказано в повідомленні.

До останнього за їхні життя боролися лікарі. Однак, попри всі зусилля, 4 листопада серця обох поліцейських зупинилися, — додали в поліції.

Зазначається, що обоє поліцейських присвятили службі понад 20 років.

Джерело: Ракурс


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