Наслідки російського обстрілу у Слов’янську, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217248-rosiyskyy-dron-atakuvav-ryatuvalnykiv-u-slov-yansku-pid-chas-gasinnya-pojeji-video.html

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У Слов’янську на Донеччині росіяни атакували дроном рятувальників під час гасіння пожежі.

Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що сьогодні вранці ворог ударив по місту чотирма безпілотниками. Були пошкоджені адмінбудівля, виробничі приміщення та два магазини.

На території автосервісу зайнялася пожежа, під час її ліквідації російські дрони й далі кружляли поруч. Один із них завдав удару саме туди, де працювали рятувальники. На щастя, бійці ДСНС вчасно зреагували та перейшли в укриття — люди не постраждали, техніка ДСНС неушкоджена, — розповіли у відомстві.

Попри загрозу повторних ударів, вогнеборці повністю приборкали полум’я на площі 370 кв. м.