Велетенську корональну діру на поверхні Сонця виявили космічні апарати. Фото:

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Велетенську корональну діру на поверхні Сонця виявили космічні апарати 5 листопада.

Розмір цієї діри сягає приблизно мільйона кілометрів. Таким чином це утворення є одним із найбільших у 2026 році. На фото, яке зробили апарати видно масивний темний провал. Це пояснюється тим, що температура та щільність плазми там значно нижчі, ніж у навколишніх областях. Про це пише EarthSky.

За словами науковців, ця діра працює як гігантська форсунка. Через такі зони плазма вільно виривається в космос, створюючи потоки сонячного вітру. І швидкість потоку може сягати 3.6 млн км/год.

Очікується, що цей швидкий потік дістанеться до Землі в ніч із 6 на 7 листопада. Це спричинить дуже потужні магнітні бурі, які триватимуть майже до середини наступного тижня.

Також викиди корональної маси у поєднанні із сонячним вітром може спричинити яскраві полярні сяйва в США та Європі вже завтра ввечері 6 листопада.

Прогнозують, що магнітне поле Землі повністю стабілізується не раніше 13−14 листопада.

Нагадаємо, шведські науковці встановили, що Сонце містить на 55% більше срібла, ніж вважалося раніше. Це дозволило науковцям зрозуміти, як срібло та інші елементи виробляються в зірках і зоряних вибухах, а потім включаються в нові покоління зірок і планет. Цей же метод тепер буде застосовано і до інших зірок.

Джерело: EarthSky